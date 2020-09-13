اليوم.. آخر موعد لتلقي تظلمات الحركة القضائية بمجلس الدولة

يتلقى المجلس الخاص بمجلس الدولة "أعلى سلطة بمجلس الدولة"، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، تظلمات أعضاء المجلس على الحركة القضائية الجديدة لمجلس الدولة لعام 2020- 2021، والتي بدأت 7 سبتمبر الماضى وتنتهي اليوم.وتعقد الجمعيات العمومية بمبنى مجلس الدولة بالدقى لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة فى المواعيد التالية المحكمة الإدارية العليا الخميس 19 سبتمبر الجارى، ومحكمة القضاء الإداري الأحد 20 سبتمبر الجارى، والمحاكم الإدارية والتأديبية الثلاثاء 22 سبتمبر الجاري.وشملت الحركة كلا من، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكة الإدارية العليا، والمستشار يسرى الشيخ رئيسا للجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع، والمستشار أسامة محمد رئيسا لهيئة مفوضى الدولة، والمستشار أنور خليل رئيسًا لإدارة التفتيش الفنى، والمستشار أحمد عبد التواب موسى رئيسا لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار مصطفى حنفى رئيسًا لقسم التشريع، والمستشار توفيق الشحات محجوب رئيسا لمحكمة القضاء الإداري.وجاء التشكيل للأمانة العامة، المستشار طه عبده كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار اليمانى عبد النبى يمانى الأمين العام المساعد لشؤون الأعضاء والمجلس الخاص، والمستشار محمد حمدى غيث الأمين العام المساعد لشؤون الفروع، وتشكيل المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة، المستشار تامر عزت والمستشار أحمد إبراهيم والمستشار فادى شوفى والمستشار اسر السيد والمستشار أحمد سيد، والمستشار أحمد عبد الحليم غنيم والمستشار محمد على والمستشار محمد سليمان.وتم توزيع الحركة الجديدة على الأقسام والمحاكم والفروع المختلفة بالمجلس، ويعمل بها من أول أكتوبر سنة 2020.