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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تعلن ترحيبها باتفاق البحرين مع إسرائيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:05 ص
اتفاق البحرين مع
اتفاق البحرين مع إسرائيل
عبير سليم
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أعلنت حكومة سلطنة عمان، اليوم الأحد، عن ترحيبها بتوصل البحرين إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، معربة عن أملها في أن يسهم هذا "التوجه الاستراتيجي" بإحلال السلام في المنطقة.

وقالت حكومة عمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية والقناة العامة، إنها "رحبت بالمبادرة التي اتخذتها مملكة البحرين الشقيقة في إطار حقوقها السيادية والإعلان الثلاثي المشترك حول العلاقات مع إسرائيل".

وأضافت أنها "تأمل بأن يكون هذا التوجه الاستراتيجي الجديد الذي اختارته بعض الدول العربية رافدا عمليا ينصب نحو تحقيق السلام المبني على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وهو ما يجسد مبدأ حل الدولتين، كما تنص عليه المواثيق والقرارات العربية والأممية ويعكس في نفس الوقت تطلعات ومطالب جميع الدول والشعوب المحبة للسلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع".

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