أسمائهم في قوائم اغتيال.. ميلشيات إيران تهدد الصحفيين بالعراق

تلقى العديد من الصحفيين في العراق تهديدات بالقتل وتلويح بإدراج أسمائهم على قوائم الاغتيال، لا سيما في مدن الجنوب، وخاصة أولئك العاملين في وسائل إعلام معارضة لتوجهات الفصائل الموالية لإيران، وفق ما أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الأحد.وانتشرت خلال الفترة الماضية قوائم تهديد وتصفيات جسدية طالت إعلاميين يعملون في المدن الجنوبية الغنية بالنفط والتي يرفض أهلها بشكل قاطع تدخلات إيران ووكلائها.وتعرض عدد من الصحفيين العاملين في قناة "دجلة" الإخبارية المحلية على الرغم من استقالتهم لتهديدات بالقتل والتصفية الجسدية.كما انتشرت العديد من البيانات التي تحرض ضدهم وتطالب القوات الأمنية بعدم التعاون معهم أو اعتقالهم في حال ممارستهم العمل الصحفي.