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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 175 ألف قطعة حلوى معدة للتعبئة باسم تجارى مقلد بالبحيرة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 09:33 ص
ضبط قطعة حلوى
ضبط قطعة حلوى
البحيرة معوض هويدى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين بمديرية أمن البحيرة، للمتابعة الميدانية المستمرة والتصدي بكل حزم للمخالفين.

كانت وردت معلومات تفيد قيام أحد الأشخاص بتقليد إحدى العلامات التجارية على أحد منتجات الشوكولاته، وهى علامة لشركة كبرى في مصر وطرح المنتج في الأسواق مما يعد غش تجاري للمستهلك.

وبالفحص تبين صحة المعلومات، وعقب استئذان النيابة العامة، تم ضبط المصنع بإحدى القرى النائية بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية حيث تم ضبط كمية قدرها 175 ألف قطعة حلوى "شوكولاته" معدة للتعبئة لنفس الاسم التجارى المقلد.

كما تم ضبط كمية من العبوات الفارغة والكراتين الفارغة والاستيكارات لزوم التعبئة وتم التحفظ على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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