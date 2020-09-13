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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البحث العلمى» تهنئ جامعة الأزهر بجائزة «إيناكتس»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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هنأ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر بفوز فريق إيناكتس جامعة الأزهر ببطولة العالم وحصوله على المركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلا لمصر بعد تفوقه على أكثر من 32 دولة مشاركة.

وقال صقر، في بيان أصدره اليوم، إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها جامعة الأزهر بمسابقة «إيناكتس» الدولية لريادة الأعمال، بعد أن تمكن الفريق من الفوز بالمنافسة المحلية متفوقًا على أكثر من 56 فريقا من الجامعة المصرية الحكومية والخاصة، وهو ما أهله لتمثيل مصر عالميا، ليحقق لقب بطل العالم في تلك المسابقة الدولية.

وأضاف أن مشروع فريق «إيناكتس الأزهر» يهدف إلى إيجاد طرق مبتكرة لتحويل قشر الجمبري غير المستخدم في قرية شكشوك بمحافظة الفيوم، لإنتاج 5 منتجات رئيسية، هي (التوابل، الأسمدة العضوية، الطبية، مزارع جمبري، وفلاتر عضوية)، فضلا عن تنقية البحيرة.

وأعرب عن سعادته بتعاون الأكاديمية مع جامعة الأزهر في عدد من المبادرات والكيانات الناجحة في مجال ريادة الأعمال ونقل وتسويق التكنولوجيا وحاضنات الأعمال مثل نادى ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالأزهر وحاضنة الأعمال التكنولوجية بجامعة الأزهر والتى يتم من خلالها دعم رواد الأعمال والمبتكرين من طلاب وخريجي الجامعة ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتكوين شركات تكنولوجية ناشئة.

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