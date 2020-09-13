285 إصابة جديدة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان، اليوم الأحد، 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 301 ألف و240 حالة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية - وفقا لما ذكرته صحيفة دون الباكستانية - بأنه تم تسجيل 4 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 آلاف و377 حالة، مشيرا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 288 ألفا و536 إصابة بفيروس كورونا.