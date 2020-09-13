الكويت: إيقاف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها حتى إشعار آخر

كشف وكيل وزارة الداخلية الكويتية المساعد لشؤون الإقامة اللواء أنور البرجس، عن أن عدد الوافدين حاملي الإقامات الصالحة خارج الكويت بلغ حتى 23 أغسطس الماضي 426 ألفا و871 وافدا، مشددا في الوقت نفسه على أن حاملي الإقامات المنتهية الصلاحية، لا يحق لهم دخول الكويت بموجبها.وأضاف البرجس - في تصريح صحفي اليوم الأحد - أنه يجري في الوقت الراهن، إعداد تعديلات على قانون الإقامة وعرضه على الجهات المعنية لإقراره، مشيرا إلى أن قطاع شؤون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، دائم الاتصال بجهات الاختصاص لدى الوزارة، لطلب اصدار التشريعات اللازمة والقوانين الملائمة للمشكلات المعروضة، أو الحالات التي قد تطرأ ولم يتم التطرق لها، أو لم تتم معالجتها بموجب القوانين الحالية.وحول وجود موعد محدد لإعادة فتح باب استصدار الزيارات وتأشيرات الدخول، أكد أنه تم إيقاف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها لجميع الجنسيات حتى إشعار آخر؛ وذلك إعمالا للتعليمات الصادرة تباعا من قبل وزارة الصحة الكويتية، بشأن تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لافتا إلى أنه سيتم استئناف إصدار تأشيرات الدخول بكل أنواعها بالشكل المعتاد، فور ورود تعليمات من قبل وزارة الصحة بهذا الشأن.