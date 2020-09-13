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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا والإمارات توقعان اتفاقية لتعزيز حماية فرقهما القنصلية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:43 ص
أمريكا والإمارات
أمريكا والإمارات توقعان اتفاقية
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وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، اتفاقية لتعزيز الامتيازات والحصانات القنصلية التي ستوفر مزيدا من الحماية للموظفين القنصليين الإماراتيين والأمريكيين الذين يخدمون مواطنيهم في كلا البلدين.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذه الاتفاقية ستعزز قدرة الموظفين القنصليين على حماية مصالح المواطنين وتعزيز المصالح الوطنية بوجه عام، وهو ما يؤكد على القيمة التي توليها الولايات المتحدة والإمارات لسلامة أعضاء فرقهما القنصلية.

وأضافت أن الإمارات تواصل دورها كشريك استراتيجي مهم في الحفاظ على الاستقرار في الخليج، وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وضمان التدفق الحر للتجارة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وأعربت المتحدثة عن امتنان بلادها للشراكة الثنائية القوية المستمرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتطلعها إلى المبادرات المستقبلية.

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