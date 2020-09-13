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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فيكتوريا الأسترالية» تسجل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:13 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
أ ش أ
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سجل مسئولو الصحة في ولاية «فيكتوريا» الأسترالية 41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية «إيه بي سي»، اليوم الأحد، أنه تم أيضًا تسجيل 7 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت ولاية «فيكتوريا» قد فرضت حظرًا للتجول ليلًا، حيث أنها تعد ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في البلاد، وتم تسجيل أكبر عدد حالات إصابة بها خلال الأسابيع الماضية.

وكان حاكم الولاية دانييل أندروز، قد أعلن الشهر الماضي نشر 500 جندي بالجيش في الولاية لدعم تنفيذ أوامر العزل الذاتي على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أوضحت السلطات أنه سيتم تغريم من ينتهك تلك القرارات مبلغ 5 آلاف دولار استرالي، وسيتم استثناء فقط من يحتاجون للرعاية الطبية العاجلة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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