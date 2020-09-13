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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كيف نجحت «الاتصالات» فى اختبار الشبكات خلال أزمة كورونا؟

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
الدكتور حمدي الليثي
الدكتور حمدي الليثي
طارق عتمان
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بدأ الجهاز القومي للاتصالات في وضع خطة سنوية لاستكمال البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالتعاون مع شركات المحمول في إنشاء عدد من محطات تقوية المحمول بمناطق تدني جودة الخدمات وعالية الكثافة.

وفي هذا السياق قال الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن سوق الاتصالات المحلي شهد نموًا كبيرًا في حجم البيانات والداتا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تضاعف الضغط والأحمال على الشبكات مما سيؤدى إلى إضافة محطات تقوية جديدة فى مناطق تدني جودة خدمات المحمول.

وأكد "الليثي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وزارة الاتصالات نجحت في رفع كفاءة شبكات الإنترنت وزيادة متوسط السرعات، خلال العام الجاري، بين 24-30 ميجا بايت في الثانية، بحسب التقارير الدولية، مشيرا إلى أن عدد أبراج تقوية المحمول في مصر تراوحت بين 25-35 ألف برج للشركات الأربعة العاملة في السوق، وتستهدف الشركات الوصول بها إلى 40 ألف برج خلال العام المالي الجاري.

وأشار الليثي إلى أن مصر نجحت في اختبارات الشبكات خلال أزمة جائحة كورونا، بعد أن استثمرت الدولة 30 مليار جنيه في تحديث وتوسعة الشبكات خلال عام 2019، والتي أدت إلى هذه النتيجة الإيجابية وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لرفع كفاءة شبكات الاتصالات والبنية المعلوماتية خلال العام الجاري.

وقال رئيس الشعبة إن 60% من أبراج تقوية المحمول تعمل بالجيل الرابع، مما أدى إلى توفير سرعات عالية وغير مسبوقة في الإنترنت المحمول، مقابل تحسين جودة شبكات الإنترنت الأرضي المنزلي وزيادة السرعات إلى 6 أضعاف عن العام الماضي بمتوسط سرعات نحو 30 ميجا بايت في الثانية.

وأكد الليثي أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 105.94 مليون مشترك بنهاية الربع الأول للعام الجاري بنحو 96.42 مليون مشترك للتليفون المحمول ونحو 9.52 مليون مشترك بالتليفون الأرضي، مقابل نحو 7.53 مليون مشترك في الإنترنت الأرضي، في حين سجل مستخدمو الشبكة عن طريق التليفون المحمول 39 مليون مستخدم ونحو 3.60 مليون مشترك بـUSB مودم ومتوسط مستخدمو الإنترنت في مصر 48 مليون مستخدم.

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