ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل 3227 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في ولاية "فلوريدا" الأمريكية تسجيل 3227 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية و108 حالات وفاة.ووصل إجمالي حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الولاية الأمريكية الي 661 ألفا و571 حالة في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 12 ألفا و600 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.