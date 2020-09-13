الهند تسجل 94 ألفا و372 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الهند 94 ألفا و372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 4 ملايين و754 ألفا و356 حالة.وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان - وفق ما أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 1114 حالة وفاة خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 78 ألفا و586 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي