رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤولون أمريكيون: حرائق الغابات فى ولاية أوريجون خلفت دمارا كبيرا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:59 ص
حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ
طباعة
أعلن مسؤولون في ولاية أوريجون الأمريكية، اليوم الأحد، أن حرائق الغابات في الولاية خلفت دمارا كبيرا بعد أن غطت النيران مساحات شاسعة منها.

وأشار المسؤولون - حسبما أفادت قناة ( الحرة) الأمريكية - إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع باستمرار، وسط فقدان عشرات الأشخاص جراء هذه الحرائق المميتة.

من جانبه، قال أندرو فيلبس مدير مكتب إدارة الطوارئ في ولاية أوريجون إن المسؤولين يستعدون لـ "وفيات جماعية"، مشيرا إلى أن جهود البحث والإنقاذ تعثرت بسبب الظروف التي لا تزال خطرة، حسب وصفه.

ودفعت الحرائق المشتعلة في الولايات الغربية الأمريكية لنزوح عشرات الآلاف من منازلهم حفاظا على حياتهم.

موضوعات متعلقة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

تنبيه مهم من «التعليم» للثاني والثالث الثانوي

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

«فيسبوك» تعتزم إزالة المعلومات الكاذبة عن حرائق الغابات بولاية أوريجون

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

مناقشة كتاب فؤاد الظاهرى بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم

الشاعر الأردنى خالد مياس ضيف «اقرأ معانا».. الليلة