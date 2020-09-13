«الدفاع» الصينية: أمريكا تمارس استفزازات تشكل خطرًا بين الجيشين

اتهمت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالـ"تشويه" والـ"افتراء" في سياساتها العسكرية في تقريرها السنوي للكونجرس حول حالة التطورات العسكرية والأمنية في الصين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية وصف المتحدث باسم وزارة الدفاع "ووتشيان" تقرير وزير الدفاع الأمريكي بأنه "عمل استفزازي يضر بشكل خطير بالعلاقات بين الجيشين".وحذر التقرير الأمريكي الذي الصدر في أول سبتمبر من أن "التحديث العسكري الصيني الذي ترك دون معالجة، سيكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأمن النظام الدولي القائم على القواعد".وتهدف الصين إلى بناء جيش التحرير الشعبي ليصبح جيشا "عالميا" بحلول عام 2049، وفي السنوات الأخيرة اتخذت خطوات لإعادة تنظيم الجيش وتحديثه كجزء من هدف أوسع لاستعادة مكانة الصين الدولية.ويعد جيش التحرير الشعبي الصيني، الذي يرأسه الرئيس شي جين بينج، أكبر جيش نظامي عامل في العالم وأكبر قوة بحرية، على الرغم من أن جيشه خلافا لباقي القوى العالمية الأخرى، يشكل ذراعا للحزب الشيوعي وليس للدولة.وقال "وو" إن جيش التحرير الشعبى الصينى "ملك للشعب"، مضيفا أن الصين تسير على طريق "التنمية السلمية" وعلى عكس التحركات الأمريكية فى الشرق الأوسط، تستخدم الصين جيشها "كقوة قوية للحفاظ على السلام العالمى".كما هدد "وو" الولايات المتحدة فيما يتعلق بعلاقتها الوثيقة مع تايوان، وهي جزيرة ديمقراطية تدعي بكين بأنها جزء من الأراضي الصينية.وقال إن جيش التحرير الشعبى الصينى "سيتخذ كل الإجراءات الضرورية للتغلب بحزم على أى محاولات وأفعال" لفصل الصين عن تايوان والدفاع عن "وحدة أراضى" الصين.