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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين ترحل جنديًا أمريكيًا بعد العفو عنه فى جريمة قتل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:44 ص
السلطات الفلبينية
السلطات الفلبينية
وكالات
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رحلت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد، جنديًا يتبع قوات مشاة البحرية الأمريكية العاملة في البلاد، بعدما كان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد أصدر عفوا عنه مؤخرا بعد إدانته بقتل امرأة متحولة جنسيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال مكتب الهجرة إن جوزيف سكوت بيمبرتون غادر مانيلا على متن طائرة عسكرية متوجهًا إلى الولايات المتحدة.

وقال خايمي مورينتي، مفوض شئون الهجرة الفلبيني، "نتيجة لترحيله، تم وضع بيمبيرتون على القائمة السوداء للمكتب، ما يمنعه من العودة بشكل دائم".

وحُكم على بيمبرتون بالسجن 10 سنوات في عام 2015 بتهمة قتل جينيفر لود،التي عُثر عليها مخنوقة في حمام نزل في مدينة أولونجابو، على بعد 90 كيلومترًا شمال مانيلا، في أكتوبر.2014

وقال المتحدث باسم دوتيرتي إن العفو المطلق لا يلغي إدانة بيمبرتون، لكنه يلغي العقوبة وفي رسالة أصدرتها محاميته، اعتذر بيمبرتون لعائلة لود.

وقالت المحامية روينا جارسيا فلوري إن بيمبرتون أعرب عن "امتنانه العميق" لدوتيرتي على إصداره قرار العفو، مضيفا "إنه ممتن للغاية لهذا العمل الرحيم".

وانتقدت عائلة لود وسياسيون وجماعات حقوقية العفو، ووصفوه بأنه خيانة و"استهزاء بغيض ووقح بالعدالة".

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