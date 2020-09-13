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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يحشد أنصاره فى نيفادا سعيا للتغلب على بايدن

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:28 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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حشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنصاره في ولاية نيفادا في محاولة لتعبئة الدعم في ولاية تظهر استطلاعات الرأي تقدم منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن بها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، تحدث ترامب لحشد ضم آلافا في مطار خارج رينو، حيث وقف الناس متقاربين وفي حالات كثيرة بلا كمامات على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وأشار ترامب إلى البقاء في السلطة 12 عاما على الرغم من القيود الدستورية التي تحظر بقاء الرئيس الأمريكي أكثر من فترتين كل منهما أربع سنوات.

وقال ترامب "سنفوز بأربع سنوات أخرى في البيت الأبيض وبعد ذلك سنتفاوض، صحيح، لأننا على الأرجح، بناء على الطريقة التي عوملنا بها، ربما يحق لنا الحصول على أربع سنوات أخرى بعد ذلك".

واتهم ترامب الديمقراطيين من جديد بمحاولة "تزوير" الانتخابات التي ستجري في الثالث من نوفمبر، وهاجم بايدن بسبب إعلان انتقد ترامب بزعم إدلائه بتصريحات تحط من قدر قتلى الحروب الأمريكية.

ويأتي ترامب خلف بايدن في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، وفي نيفادا التي خسرها في انتخابات عام 2016 بفارق ضئيل عن منافسته الديمقراطية آنذاك هيلاري كلنتون.

وهاجم بايدن ترامب لتقاعسه عن وضع استراتيجية عامة لمكافحة جائحة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 193 ألف شخص في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان "مواطني نيفادا لا يحتاجون مزيدا من الضجيج من الرئيس ولا يحتاجون لتجمعاته الطائشة التي تتجاهل إرشادات كوفيد-19 وتعرض صحة الناس للخطر".

وزاد ترامب من عدد تجمعاته الانتخابية في الأسابيع الأخيرة وقام بعقدها في حظائر طائرات أو في الهواء الطلق بسبب خطر انتشار فيروس كورونا.

وحضر التجمعات آلاف من أنصاره الذين لم يحافظ كثيرون منهم على التباعد الاجتماعي أو يضعون كمامات.

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