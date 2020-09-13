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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تسجيل 121 إصابة جديدة بكوفيد ـ 19، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصرح مسئولو مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بكوفيد ـ 19 إلى 22 ألفًا و176 حالة، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 358 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبلغت نسبة الوفيات بسبب المرض في البلاد 1.61 بالمئة.

وتم تسجيل 197 حالة شفاء ما يرفع إجمالي عدد حالات التعافي من المرض بشكل تام إلى 18 ألفا و226، كما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج تحت الحجر الصحي إلى 3 آلاف و592 شخصًا بانخفاض 79 شخصا.

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