مقاتلات التحالف تستهدف ثكنات ومواقع الحوثيين بصنعاء
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:42 ص
وكالاتطباعة
أفادت قناة "العربية" بأن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت ثكنات ومواقع للحوثيين في صنعاء"، مؤكدة أن "التحالف دمر 4 مسيرات حوثية بقاعدة الديلمي".
وقبل أيام أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفًا مهمًا في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة، وذلك ردا على التصعيد المستمر ضد اليمن"، متوعدة بـ" بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في العدوان والحصار على البلاد والشعب".
وقبل أيام أعلنت القوات المسلحة اليمنية أن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفًا مهمًا في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة، وذلك ردا على التصعيد المستمر ضد اليمن"، متوعدة بـ" بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في العدوان والحصار على البلاد والشعب".