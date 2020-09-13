مقاتلات التحالف تستهدف ثكنات ومواقع الحوثيين بصنعاء

أفادت قناة "العربية" بأن "مقاتلات ​التحالف العربي​ استهدفت ثكنات ومواقع للحوثيين في ​صنعاء​"، مؤكدة أن "التحالف دمر 4 مسيرات حوثية ب​قاعدة الديلمي​".وقبل أيام أعلنت ​القوات​ المسلحة ​اليمن​ية أن "سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفًا مهمًا في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ ب​صاروخ بالستي​ نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة، وذلك ردا على التصعيد المستمر ضد اليمن"، متوعدة بـ" بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في العدوان والحصار على البلاد والشعب".