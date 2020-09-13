الروس يصوتون فى انتخابات محلية فى اختبار لهيمنة الحزب الموالى لبوتين

يتوجه الروس إلى صناديق الاقتراع بجميع أنحاء البلاد اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في انتخابات محلية قد تختبر هيمنة حزب روسيا الموحدة، الحزب الأكثر ارتباطا بالرئيس فلاديمير بوتين الذي يسيطر على الحكم منذ فترة طويلة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أجريت الانتخابات على مدى عدة أيام كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث إن اليوم الأحد هو اليوم الرئيسي والأخير للتصويت، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لبوتين التي استمرت لأشهر في الشرق الأقصى والتسميم المميت للمعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب السوفيتي المطور نوفيتشوك.وكشفت دراسة استقصائية على مستوى البلاد أجراها مركز ليفادا، أكبر مؤسسة استطلاعية مستقلة في روسيا، الشهر الماضي أن أكثر من ربع الروس - 29 بالمئة - سيشاركون في احتجاجات مناهضة للحكومة إذا جرت في منطقتهم.وحث فريق نافالني الروس على التصويت لمرشحين من أي حزب آخر غير روسيا الموحدة، الذي يهيمن حاليًا على البرلمان الاتحادي والعديد من الإدارات الإقليمية.وقال فريق نافالني في بيان يوم الجمعة إن أي مرشح آخر - "من الحزب الشيوعي، أوعضو في الحزب الليبرالي الديمقراطي، أوعضو في حزب روسيا العادلة" - سيكون "أفضل من روسيا الموحدة"، في إشارة إلى الأحزاب السياسية الأربعة الرئيسية في روسيا.وأضاف الفريق: "أي منهم سيكون أفضل تمثيلا بالنسبة لك من مسؤول لصوصي والذي لا يزال جالسا لمدة 20 عامًا تحت صورة بوتين ويظهر أمامك كل خمس سنوات" ليتم إعادة انتخابه.