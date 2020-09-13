تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان فى الدورى المكسيكى

تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان 1 1، في المرحلة العاشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.وحسبما أفاد موقع "فرانس برس" رفع أطلس رصيده إلى عشر نقاط ليتقدم إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف فقط أمام مازاتلان.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم ميجيل سانسوريس بهدف لفريق مازاتلان في الدقيقة 51 وتعادل ريناتو إيبارا بهدف لأطلس في الدقيقة 53.