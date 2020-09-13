رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

كومان يلمح إلى اعتماد برشلونة على نهج مختلف بعد فوز ودى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:58 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
وكالات
طباعة
قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن ناديه ربما يعتمد على نهج مختلف عن المعتاد للمشجعين في طريقة اللعب بعدما فاز وديا 3-1 على جيمناستيك دي تاراجونا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ولجأ المدرب الهولندي إلى طريقة 4-2-3-1 بوجود اثنين من لاعبي خط الوسط المدافعين في طريقة من النادر استخدامها في برشلونة.

واشترك سيرجيو بوسكيتس وكارليس ألينيا في الشوط الأول بينما اعتمد على فرينكي دي يونج وريكي بويج بعدما أجرى تغييرات شاملة على التشكيلة عقب الاستراحة.

وقال كومان لمحطة النادي التلفزيونية: "ربما هذا يختلف بعض الشيء، وهو أسلوب دفاعي أكبر لما كنا نراه في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف: "لكن الهدف هو تمرير الكرة، والاستحواذ عليها، وتوفير المساحة للعب بين الخطوط وخلف لاعبي الوسط في المنافس وأعتقد أنه بوسع هذا الفريق أن يفعل ذلك لأننا نملك لاعبي خط وسط بوسعهم اللعب بهذه الطريقة".

وافتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة وأضاف أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو هدفين من ركلتي جزاء، بواقع ركلة في كل شوط، في أول مباراة للمدرب كومان بعد توليه المسؤولية ورحيله عن قيادة هولندا.

وأشرك كومان تشكيلة شبه كاملة في الشوط الأول وبدأ ليونيل ميسي رغم أن قائد برشلونة شارك في المران لأول مرة يوم الاثنين الماضي بعدما انتهت أزمة مطالبته بالرحيل عن النادي دون مقابل.

وسيلعب برشلونة مع جيرونا يوم الأربعاء المقبل في مباراة ودية اخرى وهناك اتصالات لخوض مباراة مع إلتشي قبل انطلاق الموسم استعدادا لبدء مشواره في الدوري الإسباني على أرضه أمام فياريال في 27 سبتمبر، وبعد أسبوعين من الموعد الرسمي لانطلاق المسابقة.

موضوعات متعلقة

في افتتاح الدوري الإنجليزي.. صلاح يحتفل بـ«الهاتريك» على طريقة مؤمن زكريا

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

والدة مجند القطار: قلبى اتقطع على ابنى.. وأتمنى لقاء السيدة صفية

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

«فيسبوك» تعتزم إزالة المعلومات الكاذبة عن حرائق الغابات بولاية أوريجون

كومان يلمح إلى اعتماد برشلونة على نهج مختلف بعد فوز ودى

تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان فى الدورى المكسيكى

ميسى يقود برشلونة للفوز فى أول مباراة تجريبية لكومان

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

«أوركسترا الأنامل الصغيرة» بضيافة مركز إبداع قبة الغورى

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة