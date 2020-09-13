كومان يلمح إلى اعتماد برشلونة على نهج مختلف بعد فوز ودى

قال رونالد كومان مدرب برشلونة إن ناديه ربما يعتمد على نهج مختلف عن المعتاد للمشجعين في طريقة اللعب بعدما فاز وديا 3-1 على جيمناستيك دي تاراجونا استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.ولجأ المدرب الهولندي إلى طريقة 4-2-3-1 بوجود اثنين من لاعبي خط الوسط المدافعين في طريقة من النادر استخدامها في برشلونة.واشترك سيرجيو بوسكيتس وكارليس ألينيا في الشوط الأول بينما اعتمد على فرينكي دي يونج وريكي بويج بعدما أجرى تغييرات شاملة على التشكيلة عقب الاستراحة.وقال كومان لمحطة النادي التلفزيونية: "ربما هذا يختلف بعض الشيء، وهو أسلوب دفاعي أكبر لما كنا نراه في السنوات القليلة الماضية".وأضاف: "لكن الهدف هو تمرير الكرة، والاستحواذ عليها، وتوفير المساحة للعب بين الخطوط وخلف لاعبي الوسط في المنافس وأعتقد أنه بوسع هذا الفريق أن يفعل ذلك لأننا نملك لاعبي خط وسط بوسعهم اللعب بهذه الطريقة".وافتتح عثمان ديمبلي التسجيل لبرشلونة وأضاف أنطوان جريزمان وفيليب كوتينيو هدفين من ركلتي جزاء، بواقع ركلة في كل شوط، في أول مباراة للمدرب كومان بعد توليه المسؤولية ورحيله عن قيادة هولندا.وأشرك كومان تشكيلة شبه كاملة في الشوط الأول وبدأ ليونيل ميسي رغم أن قائد برشلونة شارك في المران لأول مرة يوم الاثنين الماضي بعدما انتهت أزمة مطالبته بالرحيل عن النادي دون مقابل.وسيلعب برشلونة مع جيرونا يوم الأربعاء المقبل في مباراة ودية اخرى وهناك اتصالات لخوض مباراة مع إلتشي قبل انطلاق الموسم استعدادا لبدء مشواره في الدوري الإسباني على أرضه أمام فياريال في 27 سبتمبر، وبعد أسبوعين من الموعد الرسمي لانطلاق المسابقة.