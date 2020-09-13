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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تسجيل3961 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:35 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 11 وفاة و3961 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 1101، والإصابات إلى 152525 إصابة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم تسجيل 8 وفيات و2200 إصابة منذ منتصف الليلة الماضية، فيما يرقد 495 مصابا في المستشفيات بحالة حرجة، منهم 138 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأكدت المصادر الصحية أن عدد الحالات النشطة بلغ 37930 حالة، في حين سجلت 113494 حالة شفاء.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 1101 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في مارس الماضي، وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى مساء اليوم 25808، علما بأن يوم أمس شهد تشخيص 3962 إصابة.

وتعتزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على خطة تقضي بإغلاق المؤسسات التعليمية بدءا من يوم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ الإغلاق الشامل الساعة السادسة فجر يوم الجمعة المقبل، ضمن الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال الأعياد اليهودية.

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