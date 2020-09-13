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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«أوركسترا الأنامل الصغيرة» بضيافة مركز إبداع قبة الغورى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 03:26 ص
أوركسترا الأنامل
أوركسترا الأنامل الصغيرة
نضال ممدوح
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يستقبل مركز إبداع قبة الغوري٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفل أوركسترا الأنامل الصغيرة٬ ورؤية إخراجية للفنان انتصار عبد الفتاح.

تعد أوركسترا الأنامل الصغيرة٬ من أهم الفرق الموسيقية من الأطفال الموهوبين في مصر٬ ومن خلال مشروع الأوركسترا المتكامل من الأطفال بقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم.

حيث تقدم الفرقة برنامج حافل ومتميز، ويضم أهم وأشهر المقطوعات الموسيقية من التراث الموسيقى المصري والعالمي، جاءوا خصيصًا من مدينة بورسعيد إلى مركز إبداع قبة الغوري، وذلك في إطار فلسفة المركز في اكتشاف المواهب الجديدة من أقاليم مصر المختلفة٬ والتأكيد على بناء الإنسان المصري من خلال الفنون والإبداع.

شارك أوركسترا الأنامل الصغيرة في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية تحت رعاية وزارة الثقافة، ونال شهادة تقدير وشكر خاص من المهرجان نظرًا للمستوى المتميز للأروكسترا.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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