«الجمل» تصدر النسخة العربية لــ«هوامش سيرة»

صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ الطبعة العربية لكتاب «هوامش سيرة» للكاتب الأرجنتيني خورخي لويس بورخيس٬ وترجمة الشاعر العراقي سنان أنطون.كتب «بورخيس» سيرته الذاتية في نيويورك عام 1970 على أجزاء متفرقة٬ وبلغات مختلفة منها ما نشر بالفرنسية في باريس عام 1987.ومما جاء في سيرته عن والده يقول «بورخيس»: «أبي، خورخي جييرمو بورخيس كان محاميًا، فيلسوفًا فوضويًا وكان، في الوقت نفسه، يدرس مادة علم النفس في معهد المعلمين للفات الحديثة، حيث يعطي دروسه باللغة الانجليزية مستندًا إلى مؤلف وليم جيمس المختصر في علم النفس».وأضاف: «كان مرد إلمام أبي بالانجليزية إلى كون والدته فاني هاسلام مولودة في ستافوردشاير لأسرة متحررة من نورثمبرلاند، إذ حملتها ظروف غير اعتيادية إلى أمريكا الجنوبية، فقد تزوجت الأخت البكر لفاني هاسلام مهندسًا إيطاليًا يهوديًا يدعى خورخي سواريس، هو الذي أدخل على الأرجنتين أولى حافلات الترامواي التي تجرها الخيل، واستقر هو وزوجته في هذه البلاد، واستقدم إليها فاني».