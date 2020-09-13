حالات الوفاة جراء كورونا فى المكسيك ترتفع إلى 70604

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5638 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.