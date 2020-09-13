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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حالات الوفاة جراء كورونا فى المكسيك ترتفع إلى 70604

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:47 ص
كورونا فى المكسيك
كورونا فى المكسيك
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5638 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة، ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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