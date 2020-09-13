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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وريثة عرش إسبانيا فى الحجر الصحى بعد إصابة زملائها فى المدرسة بكورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:45 ص
الأميرة ليونور
الأميرة ليونور
وكالات
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قال البلاط الملكي بإسبانيا إن الأميرة ليونور وريثة العرش، أخضعت للحجر الصحي بعد أن أكدت الفحوص وجود إصابة بفيروس كورونا في مدرستها.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" ستخضع الأميرة البالغة من العمر 14 عامًا لاختبار فيروس كورونا هي وزملاء فصلها بمدرسة "سانتا ماريا دو لوس روساليس" في مدريد.

وقال متحدث باسم البلاط الملكي إن والدها الملك فيليبي ووالدتها الملكة لتيتثيا سيواصلان أداء مهامهما الملكية في الوقت الراهن الذي تكافح فيه إسبانيا لاحتواء ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكان ثمانية ملايين طفل إسباني قد عادوا لفصولهم الدراسية الأسبوع الماضي، لكن بعض المدارس أغلقت أبوابها أو بعض فصولها بعدما أظهرت الاختبارات إصابات بـ"كوفيد-19" بين التلاميذ.

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