أسترازينيكا تستأنف التجارب السريرية على لقاح كورونا

أعلنت جامعة أوكسفورد استئناف التجارب على لقاح فيروس كورونا الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا للأدوية، وذلك بعد أيام من توقفها مؤقتًا بسبب الآثار الجانبية التي ظهرت على مريض في المملكة المتحدة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الجامعة في بيان لها إنه في تجارب كبيرة مثل هذه "من المتوقع أن يصبح بعض المشاركين على غير ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة".وأضافت أن نحو 18 ألف شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح في إطار التجربة.ولن يكشف عن معلومات حول مرض المريض لأسباب تتعلق بسرية المشاركين، لكنها شددت على أنها "ملتزمة بسلامة المشاركين لدينا وباتباع أعلى المعايير في دراساتنا وسنواصل مراقبة السلامة عن كثب".ومن الشائع حدوث توقف في التجارب على الأدوية.