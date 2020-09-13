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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تعيين مستشار ترامب رئيسًا لبنك التنمية للبلدان الأمريكية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:50 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
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انتُخب مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أمريكا اللاتينية ماوريسيو كلافير-كارون رئيسًا لبنك التنمية للبلدان الأمريكية "بي آي دي"، وفقًا لبيان صادر عن المؤسسة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" كلافير- كارون محام أمريكي من أصل كوبي يبلغ من العمر 45 عامًا-، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب وسيتولى مهمّاته في الأول من أكتوبر لمدة خمس سنوات.

وقال كلافير-كارون في بيان: "أود أن أشكر جميع شركائنا الإقليميين على الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتقاسم رؤيتنا المشتركة" لبنك تنمية "أقوى وأكثر استجابة".

ويشكّل البنك المصدر الرئيسي لتمويل التنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وكلافر-كارون أوّل شخص من خارج أمريكا اللاتينية يقود البنك منذ إنشائه قبل نحو 60 عامًا، وهو الأمر الذي أثار انزعاج العديد من الدول الأعضاء في البنك، بما في ذلك الأرجنتين وتشيلي.

وقد أعربت هاتان الدولتان عن مخاوفهما من أنّ المسؤول الجديد قد يُقوّض إحدى المؤسّسات القادرة على تعويض كلفة جائحة "كوفيد-19".

وعملية التصويت التي كان مقررا إجراؤها في مارس، ارجئت بسبب الوباء، وكانت الأرجنتين دعت إلى الامتناع عن التصويت فيما أثارت تشيلي إمكانية إلغاء الانتخابات.

وترشيح كلافير-كارون لهذا المنصب يعدّ نجاحًا للدبلوماسية الأمريكية وقد حظي بدعم العديد من الدول المتحالفة مع الرئيس دونالد ترامب مثل البرازيل وكولومبيا وبوليفيا.

ورحّب وزير الخارجيّة الأمريكي مايك بومبيو بانتخاب كلافير-كارون، واصفًا إيّاه بـ"المدافع الكبير عن المؤسّسات الديموقراطيّة".

وأضاف بومبيو في بيان أنّ الولايات المتحدة تتطلّع إلى "العمل معه من كثب خلال فترة رئاسته لهذه المنظّمة الحيويّة".

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