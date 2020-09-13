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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تعلن تخفيف الضرائب لتعزيز التوظيف وزيادة الإنفاق الدفاعى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
كيرياكوس ميتسوتاكيس
كيرياكوس ميتسوتاكيس
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس حزمة من تخفيف الضرائب لتعزيز إيجاد فرص عمل وسط انكماش نجم عن جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى زيادة في الإنفاق لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقال «ميتسوتاكيس»، خلال كلمته الاقتصادية السنوية في مدينة سالانيك بشمال اليونان، إن حكومته المحافظة ستنهي الضريبة العقارية في 26 جزيرة، وتخفض استقطاعات التأمينات الاجتماعية بالنسبة للعاملين والشركات، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وأضاف:«لا يمكن أن تكون أولويتنا أي شيء آخر سوى حماية التوظيف».

وتوقف الانتعاش الاقتصادي اليوناني بعد تفشي «كوفيد-19»، وإجراءات مكافحته، وتراجع بمعدل سنوي 15.2% خلال الربع الثاني في مواجهة صدمة فيروس كورونا.

وتضرر الاقتصاد المعتمد على السياحة بشكل بالغ؛ بسبب إجراءات العزل العام والقيود التي فرضت على السفر، وحتى الآن احتوى دعم الحكومة الزيادة في البطالة التي قفزت إلى 18.3% في يونيو، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 16 شهرًا.

ولكن هذه الاستجابة حولت الفوائض المبدئية في الميزانية،التي تستثني نفقات خدمة الدين، إلى عجز من المتوقع أن يتراوح ما بين 65% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقال «ميتسوتاكيس»، إنه سيتم تمديد كل إعانات البطالة شهرين، وإنهاء ما يسمى برسوم ضريبة التضامن على الدخل لمدة عام واحد في 2021، مضيفًا أن الدولة ستعيد في أكتوبر 1.4 مليار يورو لأرباب المعاشات الذين تقلص دخلهم خلال أزمة الديون في السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف أن اليونان ستعزز أيضًا قواتها المسلحة، وسط توترات مع جارتها تركيا؛ بسبب موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، معلنًا شراء 18 طائرة رافال التي تصنعها شركة داسو، وأربع فرقاطات، وتحديث أربع فرقاطات أخرى، دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وقال إن اليونان ستشتري أيضًا أسلحة جديدة وطوربيدات وصواريخ وستقوم بتحديث صناعتها الدفاعية التي تتكبد خسائر، مضيفًا أن القوات المسلحة ستقوم بضم 15 ألف فرد خلال السنوات الخمس المقبلة.

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