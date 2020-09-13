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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورة تدريبية للمعلمين حول التعامل مع منصة «Edmodo»

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:49 ص
مستقبل وطن
مستقبل وطن
محمد مهدي
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نظم حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد النائب الأول والأمين العام للحزب، والمهندس أحمد الجندي، أمين أمانة التدريب والتثقيف بالحزب، وإشراف أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد النائب جمال آدم، دورة تدريبية للمعلمين عن استخدام منصة «أيدمودو» Edmodo.

وأكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة أمانة التدريب والتثقيف بالوادي الجديد، مساء السبت، تنفيذ الدورة أون لاين عن (التدريب الأول: كيفية التعامل مع منصة ايدمودو Edmodo)، عبر برنامج «zoom»، الساعة التاسعة مساء السبت، وتولت التدريب المدربة مي محمد عبد اللطيف، الحاصلة على لقب سفير منصة «Edmodo» في القاهرة والوادي الجديد.

أوضحت «ذخيرة»، أن التدريب يهدف إلى كيفية التسجيل كطالب وولي أمر بطريقة صحيحة، وكيفية التعامل مع المنصة والتفاعل مع المعلم، مشيرة إلى أنه حضر أكثر من 50 متدرب من جميع الفئات معلمين وطلاب وأولياء أمور، وكان من الحضور معلمين من الدول العربية ليبيا والسعودية للاستفادة من التدريب.

ولفتت إلى أن نجاح الدورة جعل المتدربين يطالبون بتكرارها مرة أخرى، وتنفيذًا لرغباتهم قررت أمانة الحزب تنفيذ دورة مماثلة السبت المقبل في الأسبوع القادم في نفس الموعد بهدف تقديم الدعم لجميع فئات المجتمع من خلال التدريبات المستمرة.

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