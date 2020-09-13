«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة

يستقبل مسرح دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ومن إخراج حازم طايل.يتضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب٬ أندريا رايدر٬ فؤاد الظاهري٬ على إسماعيل٬ عمار الشريعي٬ حسن أبو السعود٬ وعمر خيرت.ومن الأعمال التي يتضمنها الحفل، «عمر الخيام٬ بطل من ورق٬ كراكون في الشارع٬ عائلة زيزي٬ البخيل وأنا٬ غرام في الكرنك٬ قضية عم أحمد٬ صاحبة الجلالة٬ نصف ربيع الآخر٬ أيام في الحلال٬ هالة والدراويش٬ إمبراطورية ميم٬ الحفيد٬ دعاء الكروان» وغيرها، بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف، منها «إسكندرية، وأهل الرضا».يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعامي 2004- 2005، ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين٬ وقد شارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.