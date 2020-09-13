رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:52 ص
حفل لأوركسترا أوبرا
حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية
نضال ممدوح
طباعة
يستقبل مسرح دار أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة مساء اليوم الأحد٬ حفلًا فنيًا لفرقة أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو أحمد عاطف، ومن إخراج حازم طايل.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة رائعة من موسيقى الدراما ﻷعمال محمد عبد الوهاب٬ أندريا رايدر٬ فؤاد الظاهري٬ على إسماعيل٬ عمار الشريعي٬ حسن أبو السعود٬ وعمر خيرت.

ومن الأعمال التي يتضمنها الحفل، «عمر الخيام٬ بطل من ورق٬ كراكون في الشارع٬ عائلة زيزي٬ البخيل وأنا٬ غرام في الكرنك٬ قضية عم أحمد٬ صاحبة الجلالة٬ نصف ربيع الآخر٬ أيام في الحلال٬ هالة والدراويش٬ إمبراطورية ميم٬ الحفيد٬ دعاء الكروان» وغيرها، بالإضافة إلى بعض مؤلفات المايسترو أحمد عاطف، منها «إسكندرية، وأهل الرضا».

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الأسكندرية قد تم تأسيسه في الموسم الفني لعامي 2004- 2005، ويضم الأوركسترا مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين٬ وقد شارك الأوركسترا بالعديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم عبدالعزيز وأحمد مكي بطلا «الاختيار 2»

تنبيه مهم من «التعليم» للثاني والثالث الثانوي

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

ميسى يقود برشلونة للفوز فى أول مباراة تجريبية لكومان

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة

عودة «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان محبًا للموسيقى والغناء

«المغربى» و«رجب» يتألقان فى أمسية «القدس فى الشعر العربى» بالأقصر