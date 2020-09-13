27 مرشحًا محتملًا للنواب يخضعون للفحوصات الطبية فى الأقصر

خضع نحو 27 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب تقدموا بطلبات لتوقيع الكشف الطبي عليهم لخوض انتخابات مجلس النواب 2020.وتضمنت قائمة المرشحين المحتملين كلًا من: عبدالرحمن أحمد حسين محمود، وأحمد إدريس عبدالرحيم الإدريسي، وأحمد يوسف محمد محمد عطيفي ومحمود يوسف إبراهيم، وحسني محمد علي، وعبدالرازق محمد عبدالمنعم، وبغدادي مصطفى محمود حسن، ومحمد مصطفى محمود، وإبراهيم عبدالصبور عبداللطيف محمد، ورجب محمود متولي محمد، فيصل عبدالرحمن محمد بدر، وأيمن فؤاد محمد.بالإضافة إلى كل من: علاء الدين إمام ركابي، والحسين بكري نوبي، وخالد فكري حامد، وأحمد محمد أحمد سعيد، ومحمد خليل أبوالمجد،وخالد عبدالمنعم عبدالمعطي، وعبدالنبي حسين الرشيدي، وباهي أمين محمد محمود، والطيري حسن عبده، ومحمد محمود ياسين، وبهاء الدين أبوالحمد عثمان، ومحمد بهجت أحمد محمد، ومحمد جمعة دسوقي حسن، ومحمد أبوالغيط محمد عبدالجليل.من جانبه أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، أنه سيتم الكشف بمستشفيات الأقصر الدولي وأرمنت التخصصي ومقر المجالس الطبية المتخصصة تحت إشراف المجالس الطبية المتخصصة بالأقصر.وأوضح الدكتور أحمد حمزة، مدير المجالس الطبية بالأقصر، أن الخطوات كالتالي يقوم المرشح بالدخول على الموقع الإلكتروني المجالس الطبيه المتخصصة، وملئ طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ثم يتم التوجه إلى مديرية الشئون الصحية بالأقصر لسداد الرسوم ثم يتوجه إلى مكان الكشف في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل.وعند ظهور النتائج يتوجه إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستلام خطاب يقدمه إلى لجنة الانتخابات وضمن الأوراق المطلوبة للترشح، كما أن المجالس الطبية ستقوم بتقديم كشف مجمع بالمرشحين والنتائج إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائيه بالأقصر.