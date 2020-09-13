رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان.. تصاعد دخان من بقايا حريق الخميس فى مرفأ بيروت

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
وكالات
طباعة
شوهد عمود من الدخان يتصاعد فوق مرفأ بيروت، بعد يومين فقط من اندلاع حريق ضخم وتغطيته مناطق شاسعة من العاصمة اللبنانية بسحابة من الدخان والرماد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن الدخان ناجم عن بقايا حريق يوم الخميس الذي عاد للاشتعال يوم السبت.

ولفت المصدر إلى أن رجال الإطفاء الموجودين في الموقع منذ يوم الخميس يقومون بإخماد بقايا الحريق، ولا خطر مباشرا على المدينة.

وقال جورج أبو موسى رئيس الدفاع المدني اللبناني، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق من ذلك.

واندلع حريق الخميس بعد أسابيع من الانفجار الضخم الذي دمر المرفأ ومساحة شاسعة من المدينة.

ودفع الحريق بعض السكان، الذين ما زالوا يعانون من صدمة انفجار الشهر الماضي إلى النزوح عن المدينة.

موضوعات متعلقة

وائل غنيم: «‏نفسي النصابين بتوع الجزيرة يتبنّوا معارض قطري يطالب بإسقاط تميم»

السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

تاريخ وقح.. طبيب نفسى عن شماتة الإخوان: يحسبون الموت انتصار لهم

الأوقاف تعلن افتتاح 71 مسجدًا.. الجمعة

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

ميسى يقود برشلونة للفوز فى أول مباراة تجريبية لكومان

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة

عودة «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان محبًا للموسيقى والغناء

«المغربى» و«رجب» يتألقان فى أمسية «القدس فى الشعر العربى» بالأقصر