ميسى يقود برشلونة للفوز فى أول مباراة تجريبية لكومان

تغلب برشلونة الذي شارك بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد قراره البقاء في صفوفه على ناستيك تاراجون 3-1 في أول مباراة تجريبية لمدربه الجديد الهولندي رونالد كومان.وافتتح الفرنسي عثمان ديمبيلي التسجيل للفريق الكاتالوني بعد مرور خمس دقائق وهو أول هدف له منذ 6 أكتوبر عام 2019 علما بأنه ابتعد عن الملاعب لأشهر عدة بداعي الإصابات المتكررة.ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة تنازل عنها ميسي لصالح الفرنسي الآخر أنطوان جريزمان الذي أهدر الركلات الثلاث الأخيرة في صفوف منتخب بلاده، ونجح في تعزيز تقدم فريقه (17).ورد تاراجون بهدف سجله خافي بونيا لكن الكلمة الأخيرة كانت لبرشلونة الذي منحه البرازيلي كوتينيو الفوز 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد أن أشرك كومان تشكيلة مغايرة تماما في الشوط الثاني.وغاب عن المباراة المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال اللذان لا يدخلان ضمن مخططات المدرب الهولندي، وكلاهما في طريقه إلى الدوري الإيطالي: سواريز إلى يوفنتوس وفيدال إلى إنتر.