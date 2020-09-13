عودة «يوم أن قتلوا الغناء» على مسرح الطليعة.. الليلة

تستقبل خشبة مسرح الطليعة بالعتبة٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ عودة العرض المسرحي «يوم أن قتلوا الغناء» من تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج تامر كرم، وبطولة «ياسر صادق٬ ثراء جبيل٬ إيمان الشريف٬ تامر كرم٬ إيمان الشريف، ومحمد ناصر».وعن المسرحية، يقول الناقد الفني محمود عبد الشكور: «تمتلك يوم أن قتلوا الغناء عناصر ممتازة كالتمثيل والإضاءة والديكور والموسيقى والأغنيات، وأشعارها الرقيقة، والإخراج الذي نجح في تجسيد هذا العالم الأسطوري على خشبة المسرح، والذي ترجم الصراع بصريًا ما بين السفينة والمعبد الكاذب، وعبر عن عالمين مختلفين: بهجة الحياة، والحب بأداء حركي شديد الحيوية، وبملابس ذات ألوان مبهجة، وتجارة الموت والقمع باسم الدين، حيث الحركة آلية وصارمة، وحيث ألوان الملابس السوداء، التي تستدعي داعش على مسرح الطليعة».