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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مخاوف من تفشٍ جديد لكورونا فى 3 دول

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:21 ص
تفشٍ كورونا
تفشٍ كورونا
وكالات
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 46 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تخطت فيه فرنسا عتبة العشرة آلاف إصابة في غضون 24 ساعة، بينما أبلغت بريطانيا عن 3 آلاف إصابة يومية، الأمر الذي يثير مخاوف من تفشي موجة ثانية من جائحة كوفيد 19.

وحسبما أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 46045 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى ستة ملايين و427 ألفا و58 إصابة،كما سجلت 1035 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 192388 وفاة.

من جهة أخرى، تخطّت فرنسا عتبة عشرة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، وهو رقم قياسي منذ إطلاق حملة فحوص واسعة النطاق في البلاد.

وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى عشرة آلاف و561 مقابل 9406 إصابات الجمعة حسب الوزارة، بينما بلغ عدد المتوفين في الساعات الأربع والعشرين الماضية 17 شخصًا.

كما سجلت بريطانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وأبلغت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بزيادة يومية قدرها 3497 حالة جديدة، بانخفاض طفيف عن عدد يوم الجمعة البالغ 3539، والذي كان الأعلى منذ 17 مايو.

وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 41600 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس، وهي أعلى نسبة في أوروبا.

وتقول الحكومة البريطانية إن التجمعات الاجتماعية في إنجلترا ستقتصر على ستة أشخاص في الداخل والخارج، وسيواجه من يخالف القواعد غرامات اعتبارا من يوم الاثنين.

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