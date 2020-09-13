رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: جميع الانتخابات التى جرت عبر البريد كانت كارثية وفاشلة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:18 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جميع الانتخابات التي أجريت عبر البريد كانت كارثية وفاشلة، واتسمت بعدد كبير من أوراق الاقتراع المفقودة والتزوير.

وأضاف ترامب: «أن الخداع غير الضروري في الاقتراع عبر البريد هو أكبر تهديد لديمقراطيتنا، والديمقراطيون يعرفون ذلك»، حسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس».

وتابع قائلًا: «معظم الانتخابات الأخيرة التي استخدمت النظام على الرغم من أنه كان هناك عدد أقل من بطاقات الاقتراع لفرزها انتهت بكارثة، حيث ضاع عدد كبير من بطاقات الاقتراع، وتعرضت للتزوير».

وأضاف: «هذه الطريقة لا تسمح بتحديد نتائج التصويت بدقة وسرعة»، مشيرًا إلى أنه يقصد في المقام الأول التهديد بالتزوير والتزوير على نطاق واسع للأصوات، والتصويت عن «الموتى»، وتصويت أشخاص لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

يذكر أن ترامب أبدى مرارًا معارضته للتصويت عبر البريد الذي يطالب به الديمقراطيون، منعًا للتدخل الأجنبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

السيسي يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

«فيسبوك» تعتزم إزالة المعلومات الكاذبة عن حرائق الغابات بولاية أوريجون

كومان يلمح إلى اعتماد برشلونة على نهج مختلف بعد فوز ودى

تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان فى الدورى المكسيكى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

«أوركسترا الأنامل الصغيرة» بضيافة مركز إبداع قبة الغورى

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة