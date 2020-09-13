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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:55 ص
نعومي أوساكا
نعومي أوساكا
وكالات
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أحرزت نعومي أوساكا لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعدما فازت 1-6 و6-3 و6-3 على فيكتوريا أزارينكا لاعبة روسيا البيضاء لتتوج باللقب للمرة الثانية في ثلاث سنوات.

ومع إقامة البطولة على الأراضي الصلبة دون حضور مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19، لم تتأثر اللاعبة اليابانية المصنفة الرابعة بهذه الأجواء غير المعتادة وقدمت عرضا رائعا لتحصد لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى.

وتجاوزت أوساكا (22 عامًا) في نصف النهائي الأمريكية جينيفر برايدي بنتيجة 7-6 (7-1) و3-6 و6-3 في المقابل أقصت اللاعبة البيلاروسية الأمريكية سيرينا ويليامس وحرمتها من معادلة الرقم القياسي في البطولات الأربع الكبرى لدى السيدات التي تملكه الأسترالية مارغاريت كورت (24).

وحسمت أزارينكا مباراتها أمام اللاعبة الأميركية بنتيجة 1-6 و6-3 و6-3.

وبلغت أزارينكا (31 عامًا) نهائي بطولة الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة لكرة المضرب في ثلاث مناسبات (2012 و2013 و2020) لكنها فشلت في التتويج باللقب لكنها نالت في عامي 2012 و2013 بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام.

وبلغت اليابانية ناومي أوساكا المباراة النهائية لدورة سينسيناتي لكرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية لدى السيدات، لكنها قررت الانسحاب بسبب الاصابة لتتوج منافسة اليوم البلاروسية أزارينكا باللقب.

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