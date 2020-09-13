البرازيل تسجل 814 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 814 حالة وفاة و33523 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجلت البرازيل حتى الآن 131210 حالات وفاة وأربعة ملايين و315687 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.