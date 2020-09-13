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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان محبًا للموسيقى والغناء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
الدكتورة زبيدة عطا
الدكتورة زبيدة عطا
ايهاب مصطفى
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قالت الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ الإسلامي، وعميد كلية الآداب بجامعة حلوان الأسبق، إن هارون الرشيد كان يقدر العلماء ويحضر مجلس الإمام مالك، وكان يتمتع بالتقوى، وهذا لا يمنع أن يكون محبًا للموسيقى والغناء.

وأضافت «عطا»، خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع عبر قناة «TeN»، أن أيام أبو جعفر المنصور شهدت بداية أعمال الترجمة، وأكملها هارون الرشيد ثم ابنه المأمون الذي كان شديد الثقافة.

وأشارت إلى أن الدولة كانت في عهد هارون متسعة الحدود، ضمت أراضي الدولة الفارسية، ومصر، والشام، والمغرب، وبعض البلاد استقلت جزئيًا، وجعل الدولة البيزنطية تدفع الجزية، لافتة إلى أن «الرشيد» كان على خلاف مع العلويين لاعتقادهم أنهم أحق من العباسيين بالخلافة.

وذكرت أن العصر العباسي شهد ظهور الأئمة الأربعة، وأن بيت الحكمة تطور وبات مكتبة شاملة خاصة في عهد المأمون، الذي كان مثقفًا جدًا، وعمل مشكلة خلق القرآن، ودخل في حوار فلسفي ديني وتحول لمركز بحثي.

وأكدت أن التتار كان خراب شنيع، حيث أخذوا الكتب وألقوا بها في الأنهار، ولم تستعد المكتبات حجمها الأول، مثلما حدث في مكتبة الإسكندرية، عندما حُرقت أمام قيصر، وحاولت كليوباترا إعادتها لأنها مثقفة، لكن كان فُقد ما فُقد.

وروت «عطا» قصة البرامكة المأساوية، حيث كانوا مقربين من هارون الرشيد، لا يجلس في مجلس إلا وجعفر معه، وترك له وليحيى السلطة كاملة، حتى كانوا يختمون عنه، وبدأ نفوذهم وأموالهم تتضخم، حيث أنهم بنوا قصور في غاية الثراء، وبات لهم شعراء يمدحونهم، والناس تقصدهم لأنهم ينفذون كل شيء، وفي يوم طلب الخليفة أن يُمنح شاعر مبلغ كبير من بيت المال، فقال له جعفر إن الخزانة لا تسمح، فكان الأمر كبيرًا على نفسه، وقال إنهم ينفقون الأموال كما شاءوا ويحجرون على الخليفة.

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