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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:23 ص
هارون الرشيد
هارون الرشيد
ايهاب مصطفى
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قالت الدكتورة زبيدة عطا، أستاذ التاريخ الإسلامي، وعميد كلية الآداب بجامعة حلوان، إن أحد المؤرخين روى موقفًا جمع هارون والطفل جعفر بن الهادي، عندما قال له أحد الحاشية، ارجع للوراء واجعل أمير المؤمنين يمر أمامك، قاصدا الطفل، فقال له هارون (سمعا وطاعة)، تجنبا أن ينتقم منه الهادي.

عندما توفي الهادي، دخل يحيى البرمكي يوقظ هارون، وناداه بأمير المؤمنين، فقال له ألا يقل ذلك حتى لا يسمعه أحد ويبلغ الهادي، ولم يكن يعلم أن الهادي مات بالفعل وأنه بات أميرا للمؤمنين.

كان يحيى شخصية قوية وتربطه بهارون جوانب إنسانية لأنه مُربيه، لذلك لم يتخل عنه، زاد نفوذه، وحصل كل ولد من ابنائه الأربعة على نفوذ كبرى، فبنوا قصورًا خيالية تعادل قصور الخلافة، لدرجة أن هارون كان يشاهد سادة القوم تدخل قصورهم فقال يحيى وأولاده أبعدوا عني شر الخلافة، وعندما أحس بسيطرتهم قال "أصبحت لا أملك إلا اسم الخلافة".

وأضافت "عطا"، خلال لقائها مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن المؤرخين قالوا إن "الرشيد" كان يصلي 100 ركعة ويحج عاما ويغزو الآخر، وينفق الأموال في مكة على الأماكن المقدسة، كان رجل خيّر، وفي نفس الوقت يحب سماع الطرب والغناء وله مجلس غناء وآخر واعظ، وامتلك مئات الجوارى.

وأوضحت زبيدة عطا، قديما كانت المرأة الحرة لا تتلقى التعليم الجيد، أما الجارية فكلما تلقت تعليما أفضل زاد ثمنها، هناك جارية وصل ثمنها لمائة ألف، لافتة أن هارون كتب قصيدة في رثاء جارية توفيت، فقد كان شاعرًا وفي مجالس الشعر يصحح الأبيات للشعراء، ويخصص جائزة لأفضل من يلقي الشعر في مجلسه.

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