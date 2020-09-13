63 مرشحًا لمجلس النواب يجرون الكشف الطبى فى 48 ساعة بالمنوفية

أجري 63 مرشحًا محتملًا لمجلس النواب عن دوائر محافظة المنوفية، الكشف الطبي في المستشفيات التي حددتها مديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة، ومن أبرز المرشحين الذين أجروا الكشف الطبي، سامر التلاوي أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب، والدكتورة شيرين عبدالعزيز عضو مجلس النواب.كما شملت قائمة أبرز المرشحين، النائب سامي المشد، والنائب عصمت زايد، والنائب أحمد الخشن، بالإضافة إلى ترشح عدد من الشخصيات العامة أبرزهم المهندس منير مندور، وعبدالحفيظ نصير، كما شهدت قائمة الذين أجروا الكشف الطبي حنان دراز والتي ترشحت في مجلس الشيوخ الماضي ولم تنجح.وتستقبل 4 مستشفيات بمحافظ المنوفية وهي «المجلس الطبى العام، ومستشفى شبين الكوم التعليمى، ومستشفى قويسنا المركزي، ومستشفى بركة السبع العام»، لإجراء الفحوص الخاصة بتعاطي المخدرات والمسكرات من خلال المعمل المشترك بشبين الكوم.