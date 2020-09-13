رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان: 106 وفيات و54 مصابا جراء الفيضان

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
فيضانات السودان
فيضانات السودان
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 28 ألفا و250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 43 ألفا و972 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.

موضوعات متعلقة

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

تاريخ وقح.. طبيب نفسى عن شماتة الإخوان: يحسبون الموت انتصار لهم

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

تنبيه مهم من «التعليم» للثاني والثالث الثانوي

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

وزيرة الصحة توجه بعلاج الطفلة «مكة» على نفقة الدولة

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

ميسى يقود برشلونة للفوز فى أول مباراة تجريبية لكومان

اليابانية أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

صلاة الجنازة على المخرج علي رجب (فيديو)

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

«أوركسترا الأنامل الصغيرة» بضيافة مركز إبداع قبة الغورى

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة

«الجمل» تصدر النسخة العربية لــ«هوامش سيرة»