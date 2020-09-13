السودان: 106 وفيات و54 مصابا جراء الفيضان

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و54 مصابا.وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 28 ألفا و250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 43 ألفا و972 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.