مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

يحتضن مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفلًا لفرقة باليه أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني أرمينيا كامل.يتضمن الحفل مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية منها: «النيل، كليوباترا، فالس شتراوس، لابايادير، زوربا» وغيرها، بالإضافة إلى مختارات راقصة من أوبرا عايدة ويؤديها كوكبة من عارضي الفرقة.يشار إلي أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966، وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه، وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفيتي، وقدمت أولى عروضها في نفس العام.تأثرت الفرقة في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي، ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة، فبدأ ظهور الخط المعاصر في أعمال الفرقة من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين.