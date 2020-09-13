أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
وكالاتطباعة
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، إصابة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس كورونا المستجد.
وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".
وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد، وتولى مساعدوه زمام الأمور.
وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".
وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".
وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد، وتولى مساعدوه زمام الأمور.