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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أتلتيكو مدريد يعلن إصابة مدربه سيميونى بفيروس كورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:37 ص
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
وكالات
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في بيان رسمي، إصابة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني البالغ 50 عاما بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان النادي المدريدي: "خضع الفريق الأول والطاقم التدريبي والموظفون المساعدون لاختبارات جديدة أمس الجمعة، وتم اكتشاف إصابة المدير الفني دييغو سيميوني بفيروس كورونا".

وأضاف البيان: "لحسن الحظ، لم يظهر على سيميوني أي أعراض، وهو معزول الآن في منزله لقضاء فترة الحجر الصحي".

وغاب سيميوني عن تدريبات أتلتيكو مدريد، وتولى مساعدوه زمام الأمور.

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