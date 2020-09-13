خفض قيمة التصالح فى المخالفات حتى 60% بالوادى الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، خفض قيمة التصالح في مخالفات البناء طبقا للقانون 17 لسنة 2019 وتعديلاته، وذلك على النحو التالي طبقا لنوع المخالفة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي لهم.وأكد الزملوط خفض قيمة التصالح للمخالفات السكنية 60%، والتجاري 25%، والصناعي 40%، والإداري 30%، كما قرر أن قيمة التصالح في البناء بجميع قرى المحافظة وتوابعها تصل إلى 50 جنيهًا للمتر الواحد مع خصم 25% من إجمالى قيمة التصالح في حال سداد كامل القيمة.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن قرارًا جديدا بشأن أسعار التصالح على المتر الواحد في مخالفات البناء في جميع قرى محافظات الدولة المصرية.