إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح طعنية وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، بسبب وقوع مشاجرة بقرية الهواري التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسب خلافات الجيرة.وتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد البنا مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الهوارى دائرة المركز.وبالانتقال وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة وتم نقلهم لمستشفى ايتاى البارود المركزى وهم كل من: "صلاح.ح." 60 عامًا، "فتوحة.ح.ح" 86 عامًا، "يحى.م.ع" 60 عامًا، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية والآشعة والفحوصات الطبية اللازمة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.