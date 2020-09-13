رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل إطلاق حملة «eco Egypt» للتعريف بالسياحة البيئية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:02 ص
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
طباعة
قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إن الترويج السياحى للمحميات فى تلك الفترة مهم للغاية، وتبذل وزارة البيئة مجهودات مضنية من أجل انتعاش السياحة البيئية للمحميات مرة أخرى بعد توقفها إثر انتشار جائحة كورونا، ونحن حاليا فى صدد إطلاق حملة "eco Egypt".

وتابع مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن الحملة تقوم على التعريف بالسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، كما تهدف إلى توعية الناس بأهمية الحفاظ على المحميات، لكي يستمتعوا بتلك المظاهر الطبيعية دون وقوع أية أضرار ويظل هذا التراث النادر للأجيال المتعاقبة.

وأكد "عليوة"، على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمان الخاصة بالمحميات والحفاظ على الكائنات والنظام البيئي وما هي أهم الأنشطة التى يجب تنفيذها داخل كل محمية، حيث يتم شرح تلك التعليمات بشكل مبسط وشيق.

وأضاف أنهم يقومون بالتعريف بالسكان الأصليين وتراثهم الثقافي وعاداتهم وتقاليدهم، وأن الحملة تستهدف السياح الداخلين والخارجين للترويج السياحي، حيث يقدر عدد السياح القادمين إلى مصر 12مليون سائح، عن طريق الحملة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم العمل على استقطاب سائحين جدد.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية تقوم بها وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة السياحة تستهدف السوشيال، مضيفا أنه تم إنشاء "ميديا الويب سايت" وبرشور إنجليزى وعربى وسوف نستكمل جميع اللغات الفترات القادمة، والتعاون مع 31 شركة سياحة حتى تنجح تلك الحملة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

بالأسماء.. المؤبد لـ بديع و11 آخرين والمشدد 3 سنوات لـ 57 متهما في أحداث اقتحام قسم العرب

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

«فيسبوك» تعتزم إزالة المعلومات الكاذبة عن حرائق الغابات بولاية أوريجون

كومان يلمح إلى اعتماد برشلونة على نهج مختلف بعد فوز ودى

تعادل أطلس جوادالاخارا مع مازاتلان فى الدورى المكسيكى

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

«أوركسترا الأنامل الصغيرة» بضيافة مركز إبداع قبة الغورى

«موسيقى الدراما» حفل لأوركسترا أوبرا الإسكندرية.. الليلة