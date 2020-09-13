تفاصيل إطلاق حملة «eco Egypt» للتعريف بالسياحة البيئية

قال محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، إن الترويج السياحى للمحميات فى تلك الفترة مهم للغاية، وتبذل وزارة البيئة مجهودات مضنية من أجل انتعاش السياحة البيئية للمحميات مرة أخرى بعد توقفها إثر انتشار جائحة كورونا، ونحن حاليا فى صدد إطلاق حملة "eco Egypt".وتابع مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي بالسياحة البيئية في مصر، خلال تصريحه لـ"الدستور"، أن الحملة تقوم على التعريف بالسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية وكيفية الحفاظ عليها، كما تهدف إلى توعية الناس بأهمية الحفاظ على المحميات، لكي يستمتعوا بتلك المظاهر الطبيعية دون وقوع أية أضرار ويظل هذا التراث النادر للأجيال المتعاقبة.وأكد "عليوة"، على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمان الخاصة بالمحميات والحفاظ على الكائنات والنظام البيئي وما هي أهم الأنشطة التى يجب تنفيذها داخل كل محمية، حيث يتم شرح تلك التعليمات بشكل مبسط وشيق.وأضاف أنهم يقومون بالتعريف بالسكان الأصليين وتراثهم الثقافي وعاداتهم وتقاليدهم، وأن الحملة تستهدف السياح الداخلين والخارجين للترويج السياحي، حيث يقدر عدد السياح القادمين إلى مصر 12مليون سائح، عن طريق الحملة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم العمل على استقطاب سائحين جدد.وأشار إلى أن هناك اتفاقية تقوم بها وزارة البيئة بالاتفاق مع وزارة السياحة تستهدف السوشيال، مضيفا أنه تم إنشاء "ميديا الويب سايت" وبرشور إنجليزى وعربى وسوف نستكمل جميع اللغات الفترات القادمة، والتعاون مع 31 شركة سياحة حتى تنجح تلك الحملة.