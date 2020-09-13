حفل رباعى أوتار المانسترلى بالمنيل.. الليلة

تحتضن حديقة قصر المانسترلي بالمنيل٬ التابع لصندوق التنمية الثقافية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفل فني موسيقي يحييه فريق رباعي أوتار المانسترلي.يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من الأعمال الكلاسيكية والعربية التي اشتهر الفريق بتقديمها٬ وتجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والجاز والتانجو، ومن بينها مقطوعات: يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش، وكلمنى طمني لمحمد فوزي، وقضية عم أحمد وتيمة حب، وخلي بالك من عقلك لعمر خيرت، ومن أعمال الموسيقار الراحل عمار الشريعي تقدم الفرقة رائعته رأفت الهجان.يشار إلى أن الفريق مكون من: خالد صالح عازف الكمان٬ عصام عبد الحميد عازف الكمان٬ الدكتور ياسر غنيم عازف الفيولينة٬ ومحمد عبد الفتاح عازف التشيللو.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.