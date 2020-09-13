«المغربى» و«رجب» يتألقان فى أمسية «القدس فى الشعر العربى» بالأقصر

نظم بيت شعر الأقصر، أمسية شعرية جاءت تحت عنوان "القدس في الشعر العربي المعاصر"، وذلك بمقره على طريق الكباش.وتألق في الأمسية الأكاديميان الدكتور حافظ المغربي أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة المنيا، في محاضرة تحت عنوان "القدس في قصائد الشاعرين محمد أبو دومة ومحمود درويش"، وأيضًا الدكتور مصطفى رجب العميد الأسبق لكلية التربية بجامعة سوهاج والرئيس الأسبق للهيئة القومية لتعليم الكبار في محاضرة بعنوان "القدس في قصائد المجلات العربية".وقام بتقديم اللقاء الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر والذي أكد من خلال حديثه على مكانة القدس في ذاكرتنا العربية الوطنية، ثم ترك الحديث للأستاذ الدكتور حافظ المغربي، الذي بدأ حديثه معربًا عن سعادته بوجوده في الأقصر متحدثًا عن القدس ذلك الجرح الذي نسترجع به قول الشعراء.واختار الدكتور حافظ أن يتحدث عن شاعرين كل واحد له بصمة خاصة وهما الشاعر الفلسطيني محمود درويش والشاعر محمد أبو دومة من صعيد مصر وإذا كان درويش الأكثر ذيوعا فإن لأبي دومة بصمة تخصه وحده، ثم تحدث عن تجربة محمود درويش التي قسمها إلى مرحلتين الأولى ما قبل خروجه من فلسطين والتي تتجلى في ديوان أغصان الزيتون، حيث شعرية بسيطة لكن معمقة حيث كتب درويش شعرية البساطة وشعرية الغموض الشفيف.كما تحدث عن تجربة درويش التي أنضجتها النكبة وأنضجت أيضًا لغته ولم يفارق لغته الصدق الفني، ثم انتقل للحديث عن الشاعر محمد أبو دومة في قصيدته "شجنية" تلك التي تنقل فيها بين الخبب والمتدارك لينقل لنا حالة من الاضطراب والقلق يفكك من خلالها الأنساق القارة.وتلاه الأستاذ الدكتور مصطفى رجب مستعرضًا صورة القدس في المجلات العربية من عام ١٩١٨، مؤكدًا على أن الشعراء العرب في تناولهم للقدس لم يخرجوا عن بث المشاعر التي تتعلق بالإسراء وأن القدس مدينة مقدسة فكل المنتج الشعري الذي تناول القدس عبارة عن بكائيات، مؤكدًا على أننا لابد أن نعرف تاريخ القدس وأن نؤسس له في نفوس الأبناء على أنه بلد عربي له مكانة تاريخية في نفوسنا نحن العرب والمسلمين وأن الصراع صراع وجود لا صراع حدود.وفي الجزء الثاني من الأمسية استمع الجمهور إليهما شاعرين حيث قرأ الأستاذ الدكتور حافظ المغربي من شعره:هِيْفِيْنُيا أسرارَ بابلَوالمَدَىْ سُكْرٌتَضَوَّعَ مِنْ رحيقِكِ أدْمُعًَامن عينِ بغدادِ الفُرَاتِالضَّارِعِ السَّكَنَاتِقُبْلاتٍ براعِمَكالنُّهُودِ البِكْرِ جاوبتِ الصَّدَىْعُرْيانَ تَنْهِيْدٍ وضَمّوالتحافٍ بالهَوَىْصَدْيَانَ للشَّمِّ الولودِعلى ترائبِك المُدَىْ.وتلاه الأستاذ الدكتور مصطفى رجب والذي قرأ من قصيدته التي تحمل اسم الديوان "الصمت":هو الصمتُ، يا هند، لا تنطقيفإنَّا التقيْنا.. ولم نلتقِدعي الصمتَ يفتحْ لنا بابَهإلى ثرثرات الهوى الزئبقيفما الصمتُ إلا دفاعُ القلوبِإذا هَجَم العقلُ بالمنطقعلى شفتيكِ يموت الحديثُويُبْعث في الشَّعر والمفرقوثغرك همْتُ به مطبقًاعلى ضحكةٍ بعد لم تُطْلَقوعيناكِ: ألف اعتراضٍ، وشوقٌمضلٌّ، وألفُ سؤال شقيهو الصمتُ، حتى تلينَ الجلودُلهذا الحوار الشفيف النقي.